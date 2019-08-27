Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovskiy kentindeki MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra fuar alanındaki sergilenen, aralarında 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İşte o kareler....



Rus Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov bugün yaptığı açıklamada, fuara katılacak Başkan Erdoğan'a hem Su-57 hem Su-35'i tanıtılacağını ifade etmişti. Rus Başbakan Yardımcısı bahsedilen uçaklardan birinin Türkiye'ye sevk edilme ihtimaline ilişkin soruya ise, "(Türkiye uçakların) satışlarının yapılıp yapılmayacağı ihtimali gösterime bağlı olacak, birazcık bekleyin" cevabını vermişti. RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE SU-57 TEKLİFİ: İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi Sergey Çemezov, Türkiye'yle hava savunma sistemi alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini söyleyerek, “Türkiye, Su-57 savaş uçağı için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda da iş birliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı.