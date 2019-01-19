Başkan Erdoğan: Samsun'a çok özel bir anıt dikilecek

AK Parti'nin Samsun adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan'ın salonu dolduran Samsunlulara bölgeye yapılanlar ve yapılacaklar dışında verdiği ahde vefa mesajı dikkat çekti.

Yıkılan eski stadının yerine 101 bin metrekare alanla millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapılacağını belirten Erdoğan, bu yapılanlarla birlikte 1989'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Samsunsporlu isimlerin yapılacak bir anıtla yaşatılacağını söyledi

"Samsunspor o olaydan sonra renklerine siyahı eklemişti"

Bundan 30 yıl önce 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor maçı için yola çıkan ve Havza'da trafik kazasında hayatlarını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum diyen Erdoğan, 'Samsunspor'un bu kazadan sonra kırmızı-beyaz renklerine siyahı ekledi.' dedi. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili son olarak 'Eski stadyum yerine yapılacak anıt ile ahde vefamızı göstereceğiz' ifadesini kullandı

Türk futbolunun acı günlerinden biri

20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynayacağı Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için yola çıkan Samsunspor kafilesi saat 9:30 sularında Amasya'nın Havza ilçesinde çarpışmış, otobüs uçuruma yuvarlanmıştı. Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomić ise Yugoslavya'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada kurtulan birçok oyuncu ve kafile üyesi ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı.

Trafik kazasından dolayı Samsunspor 1988-89 sezonuna devam edemedi, sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Türkiye Futbol Federasyonu duyarlı bir davranış göstererek, özel statü ile Samsuspor’u ligden düşürmemiş ve o sezon ligin "Onur Şampiyonu" ilan etmişti. Samsunspor bu olaydan bir süre sonra kırmızı-beyaz olan renklerine siyahı eklemişti.