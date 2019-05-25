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Başkan Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

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Başkan Erdoğan, "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız." dedi. 

Erdoğan "Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır." ifadelerini kullandı.

 

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