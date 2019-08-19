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Başkan Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla´nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti.
Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN STRATONIKEIA'YA DESTEK SÖZÜ
 
İnceleme gezisinin ardından üzerinde Stratonikeia'daki yapıların yer aldığı karakalem çalışma tablosu hediye edilen Erdoğan, tabloyu yapan kazı ressamı Aydın Erkuş'la tanışmak istedi. Erkuş'un gelmesiyle çalışmalar hakkında ondan da bilgi alan Erdoğan, Stratonikeia'ya hayran kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, antik kentteki kazı ve kamulaştırma çalışmalarına destek sözü verdi. Köy meydanı ve tiyatronun ayağa kaldırılması için gereken desteği sağlayacağını belirten Erdoğan, gerekli talimatları vereceğini söyledi.
Öte yandan, kentte kendisini karşılayanların arasında yer alan Belediye Başkanı Toksöz'ü de kutlayan Erdoğan, 47 yıl sonra Yatağan'da ilk defa CHP'nin seçim kaybettiğinin hatırlatılması üzerine, Toksöz ve ekibine başarılar diledi.
 
Basına kapalı gerçekleştirilen özel ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kentten ayrıldı.

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