Başkan Erdoğan tarihçi Kemal Karpat'ın cenaze töreninde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihçi Kemal Karpat'ın cenaze törenine katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihçi Kemal Karpat'ın cenaze törenine katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihçi Kemal Karpat'ın cenaze törenine katıldı.
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