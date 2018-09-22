Başkan Erdoğan TEKNOFEST alanına F-16'lar eşliğinde geldi

TEKNOFEST etkinliklerine katılacak Başkan Erdoğan, pilot üniforması giydi. Büyük sürprizlerle gelen Başkan Erdoğan etkinlik alanına savaş uçakları eşliğinde indi. Başkan Erdoğan'ın uçağına eşlik eden 3 F-16 savaş uçağının birinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar var.

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü gününde ziyaretçi akını

T3 Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde, "Siber Güvenlik" konusunda panellerin yanı sıra "Teknolojide Devletin ve Kurumların Rolü", "Göremediğimiz Gizemler: Kara Delikler", "Teleskoplar ve Astronomi", "Big-Bang Evreni", "Uydular ve Uzaktan Algılama" gibi konularda seminerler düzenlenecek.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda perşembe günü başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, üçüncü günde de birçok etkinlik ve gösteriye sahne olacak. Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca çeşitli yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirilecek.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinliğin düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor.

Alana girişlerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görülürken, ziyaretçiler kendileri için inşa edilen sosyal donatı alanlarında ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Gün boyunca Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon İHA-İKA, İnsansız Sualtı Sistemleri, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, İHA, Model Uydu, Model Uçak gibi yarışmalar devam edecek. 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri destekleniyor.

HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışmasında ise birçok ülkeden yarışmaya katılan hackerlar, uzmanların rehberliğinde, özel olarak oluşturulmuş, gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm becerilerini sergileyerek, kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak.

Festivalin üçüncü gününde, "Siber Güvenlik" konusunda pek çok panelin yanı sıra "Teknolojide Devletin ve Kurumların Rolü", "Göremediğimiz Gizemler: Kara Delikler", "Teleskoplar ve Astronomi", "Big-Bang Evreni", "Uydular ve Uzaktan Algılama" gibi konularda seminerler düzenlenecek.

Festivale ulaşım, İstanbul'un 16 farklı noktasından sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz sağlanıyor.