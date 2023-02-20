Başkan Erdoğan: TOKİ'ye karşı çıkan zihniyetin inadından vazgeçeceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- 10 bin konteyner kuruldu, bunu 100 bine çıkaracağız.

- Yeni konutlarımız zemin artı üç dört katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek.

- Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum.

- (Deprem bölgesinde) Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz.