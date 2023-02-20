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Başkan Erdoğan: TOKİ'ye karşı çıkan zihniyetin inadından vazgeçeceğine inanıyorum

Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum.' dedi.

20 Şubat 2023 Pazartesi 19:18 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: TOKİ'ye karşı çıkan zihniyetin inadından vazgeçeceğine inanıyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- 10 bin konteyner kuruldu, bunu 100 bine çıkaracağız.

- Yeni konutlarımız zemin artı üç dört katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek.

- Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum.

- (Deprem bölgesinde) Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

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