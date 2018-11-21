Başkan Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı, sigarayı bırakmasını istedi
Başkan Erdoğan, 48 Muhtarlar Toplantısı'na katılan bir muhtarın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 48. Muhtarlar Toplantısı'nda, Adana, Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bartın, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Giresun, Isparta, İzmir, Kars, Kırklareli, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van'dan gelen muhtarlara hitap etti.
Başkan Erdoğan, toplantıya katılan bir muhtarın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk ettiği muhtarlarla yemeğe geçti. Erdoğan, yemekte yanına gelen çocuklarla yakından ilgilendi.
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