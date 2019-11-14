#CANLI Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir hayranıyım
Abd Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bağdadi'yi yenmemizde Türkiye'nin büyük desteği oldu
Abd Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bağdadi'yi yenmemizde Türkiye'nin büyük desteği oldu
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