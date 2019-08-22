Başkan Erdoğan tekvandocu İrem Yaman'ı kabul etti

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Başkan Erdoğan Türk kadın tekvandocu İrem Yaman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman'ı kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman'ı kabul etti.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
 
İngiltere'nin Manchester şehrinde 15-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Yaman, Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde Mayıs 2015'te düzenlenen şampiyonada da 62 kiloda dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

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