Başkan Erdoğan Kırım mesajı: Tanımadık tanımayacağız
Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Ortak Basın Toplantısında konuşuyor. Başkan Erdoğan Kırım'ın yasadışı ilhakın için 'tanımadık tanımayacağız' dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır
Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir
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