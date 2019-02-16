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Başkan Erdoğan, Uşak'ta şehit olan polis Mehmet Aksoy'un ailesine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy'un ailesine başsağlığı diledi.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, şehit polis memuru Aksoy'un ailesine telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
 
Polis memuru Mehmet Aksoy, Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olmuştu.

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