Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü. Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.
Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires’te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldı.
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