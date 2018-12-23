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Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun ve verimli bir telefon konuşması yaptığını söyleyen ABD Başkanı Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme süreci ile yüksek düzeyli ticari meseleleri masaya yatırdıklarını belirtti.

  • star.com.tr
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun ve verimli bir telefon konuşması yaptığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ ve Suriye'deki ortak endişeleri masaya yatırdıklarını belirtti.

ABD askerlerinin Suriye'den yavaş ve tam bir koordinasyon içerisinde çekileceğini de konuştuklarını aktaran Trump, yüksek düzeyli ticaretten de bahsettiklerini ifade etti.

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