Başkan Erdoğan'a Cenevre'de sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere gittiği Cenevre'de sevgi seliyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti.
Cenevre'ye ulaşan Erdoğan, yine Türklerin sevgi seliyle karşılaştı.
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