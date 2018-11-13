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Başkan Erdoğan’a Paris’teki yoğun ilgi Belçikalı bakan Francken’ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fransa’nın başkenti Paris’te gösterilen yoğun ilgi, Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken’ı rahatsız etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100’üncü yıl dönümünü anma töreni için geldiği Paris’te Türk vatandaşları tarafından yoğun ilgi görmesi Belçikalı bakanı rahatsız etti.
 
Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterilen sevgi selini eleştirdi. Francken açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia ve bozkurt işareti ile selamlandı. Sevgi seline tutuldu. Hem de Paris’te. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıl dönümü için Paris’te bulunmaktaydı. Belçika’da da bu tür sevgi selinin gösterilmemesi için Rabia ve bozkurt işaretlerine müsaade vermemeliyiz. Ülkücülere yönelik hoşgörülü davranmamalıyız. Benimle aynı fikirde misiniz” ifadelerini kullandı.
 
Erdogan qui fait tranquillement le salut des Frères Musulmans en plein Paris...
Türkiye karşıtı Mülteci ve Göç Bakanı Francken’e yandaşları yorumlarıyla destek verdi. Francken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paris’te Türk vatandaşları tarafından sevgi seline tutulduğu görüntüyü de paylaşımına ekledi.
 
 

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