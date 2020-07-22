İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8529
  • EURO
    7,9392
  • ALTIN
    407.469
  • BIST100
    118125
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
Güncel

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamasının ardından ilk namazın kılınmasına sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulunarak; “Ayasofya...Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...” ifadelerine yer verdi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:02 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:11
ABONE OL

Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararın ardından söz ve müziği Yücel Arzen’e ait “Ayasofya” isimli eser Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve en son Türkçe olarak sanatçılar tarafından seslendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, klibi sosyal medya hesabından “Ayasofya...Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...” ifadeleri ile paylaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.