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Başkan Erdoğan'dan DSP Genel Başkanı'na taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi, taziyelerini iletti.

AA & DHA18.01.2020  12:17 - Güncelleme: 18.01.2020  12:32

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve taziyelerini bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletmiştir" denildi.

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