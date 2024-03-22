Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabük mitinginde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Ekmeğini demirden çıkaranların şehri olan Karabük, Türkiye sanayisinin de can damarları arasında yer alıyor. Ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor. Bu şehri Türkiye Yüzyılı'nda daha da ileri götürmek bizim için bir vefa meselesidir.

Bu şehir Cumhuriyetimizin kazanımlarından biridir. 31 Mart'ta çok daha yüksek bir oy oranıyla yanımızda olacağınıza inanıyoruz.

DEPREM MESAJI

Depremin faturası 104 milyar dolar. İstanbul ve diğer şehirleri hızla hazırlayacağız. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanması gerekiyor.

İmkanları milletin tüm kesimlerine yansıtacağız.

Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü, kimin nerede durduğunu görmemize vesile olan milli bir sınamadır.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında daha geniş bir hareket alanına kavuşmuş olacağız.