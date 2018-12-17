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Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. Ekranlardan yaptıkları açıklamalardan dolayı CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Fox Tv Haber sunucusu sert bir şekilde eleştiren Başkan Erdoğan, ' Bay Kemal sokağa çağırıyor, birileri çıkmış 'Portakal' mıdır 'mandalina' mıdır sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır' dedi.

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Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
 
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
 
"Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi. Dolmabahçe'de camiye bira şişeleri ile girdiler. Başbakanlık ofisimize saldırdılar. 15 Temmuz'da Devletimize karşı darbe girişiminde bulundular. 16 saat sonunda bu FETÖ'cuları derdest ettik. Şu anda birçoğu cezaevinde. Bu millete kimse bedel ödetemez. 17-25 Aralık'ta emniyet-yargı darbesinde teşebbüs ettiler. Yine milletimizin iradesine çarptılar. Çukur eylemleri ile mahallelerimizi işgal etmeye çalıştılar. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömdüler. Silahlı eylemlerle büyükşehirlerimizi esir almaya çalıştılar. Ama yine milletimizin iradesine çarptılar. Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir çıkmış milleti sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilemezsen bu millet patlatır enseni."
 
"31 Mart'ta benim milletim CHP'ye ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek. Ben buna inanıyorum. Hep söylüyorum; Ben şuradaki heyecanı görünce gerek hanım kardeşlerimin gerek bütün gençlerin... Rabbime böyle bir milletin adamı olmaktan dolayı şükretsem azdır."
 

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