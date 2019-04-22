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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, 'Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.' ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Çubuk'taki bir şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili Twitter hesaından bir açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir"

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz. 

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