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Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs' açıklaması: Bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından cemaate seslenen Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili 'Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız.' ifadelerini kullandı.

DHA18 Aralık 2020 Cuma 14:08 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 14:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslenerek, koronavirüs geçirenlere şifa diledi. 

Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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