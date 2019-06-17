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Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan dönüşü yıllar önce beraber siyaset yaptığı kişilerle bir araya gelecek. Buluşmaya 7 bin kişinin katılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi'nde birlikte siyaset yaptığı 7 bin eski arkadaşıyla bugün bir araya gelecek.
 
Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19:00'da başlaması beklenen toplantı için salonun içinde ve dışında hazırlık yapıldı.
 
ANA SLOGAN "94 RUHUYLA"
 
Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, Cihannuma Derneği ve İstanbul Dostluk Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği programa MSP ve RP'nin mahalle, ilçe ve il teşkilatı kadrolarında çalışan isimler katılacak.
 
Toplantının ana sloganı ise "94 Ruhuyla" olarak belirlendi.
 
Programın organizasyonunda görev alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu "Programa Milli Nizam Partisi'nden Milli Gençlik Vakfı'na kadar bu harekete İstanbul'da emeği geçmiş herkes, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol ve dava arkadaşları katılacak" dedi.

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