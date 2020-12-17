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Başkan Erdoğan: Katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, 'Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü örgüte asla yer yoktur. Terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşulmaz. Katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemiz sürecek.' dedi.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız"

"Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.

"Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz."

"Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur."

"Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır."

 "Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz."

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