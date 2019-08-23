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Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 4 ayrı atama kararına göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınırken, bu suretle boşalan göreve Ali Çevik atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Dairesi Başkanlığına Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan getirildi.

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınırken, bu suretle boşalan göreve Arzu Gür atandı.

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