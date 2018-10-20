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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Kaşıkçı’nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, her iki ülkede yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen pazar akşamı da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi.

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