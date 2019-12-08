Başkan Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.
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