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Başkan Erdoğan'dan sert uyarı: Depoları basacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde patates ve soğanların stok yapılmasının ortaya çıkmasıyla ilgili konuştu. 'Kimse stok yapmayacak' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48'inci Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlara hitap etti.
 
"Stokların yapıldığı depoları basacağız"
Ülkemizi tasarımcı ve üretici konumuna taşımak zorundayız. Bu hayati bir mecburiyettir. Dün dedim, stok yapıyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Sonra ne diyorlar? Hastalıklı. Sen hastalıklı hale getirdin. Onun için asla taviz yok. Eski alışkanlıklarında ısrarlı davranan herkes ülkenin geleceğine bir darbe vurduğunu bilmeli. Bu tür davranışları affetme hakkına sahip değiliz. 

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