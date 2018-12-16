Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu defa kaçmaya fırsat bulumazsın

İstanbul Esenler'de Millet Bahçesi açılışına katılan Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gezi benzeri bir provokasyon hedefinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"BURASI PARİS DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil. Bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl meydanları dar ettiyse yine dar eder" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA UYARI

Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim. Burası Paris değil. Burası Hollanda da değil. Sen eğer, Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya teşebbüs edersen, o televizyon ekranlarında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bilesin ki; bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl meydanları dar ettiyse yine dar ederiz.

"BU DEFA KAÇMAYA FIRSAT BULUMAZSIN"

Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasından kaçıp, Bakırköy belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bulumazsın, onu bil. Eğer gücün yetiyorsa işte sandık."