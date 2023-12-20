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Başkan Erdoğan'dan Viktor Orban'a ikinci hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a 'Asırlık Gece' kitabının Macarca tercümesini hediye etti.

IHA20 Aralık 2023 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Viktor Orban'a ikinci hediye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a sadece yerli otomobil Togg'u hediye etmedi. Erdoğan'ın Orban'a ikinci bir hediyesi daha vardı. Erdoğan, Macaristan ziyareti sırasında, avukatı Hukukçu Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki 'Asırlık Gece' kitabını armağan etti. Erdoğan'dan kitabın Macarcaya tercüme halini hediye alan Orban, ilk işinin kitabı okumak olduğunu söyledi.

Hediyeyi fark eden Macar Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kitap istedi. Budapeşte Üniversitesi'nde görevli Türk akademisyenlere talimat veren Erdoğan, kitabın Macaristan Cumhurbaşkanı'na ulaştırılmasını istedi.

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