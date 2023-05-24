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Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmenine teşekkür: Büyük bir başarıya imza attınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanan yurt dışındaki seçmenlere yönelik paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız.' dedi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmenine teşekkür: Büyük bir başarıya imza attınız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Mayıs'ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HENÜZ OY KULLANAMAYAN VATANDAŞLARIMIZI BU İMKANDAN FAYDALANMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemlerinin 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, "Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkandan faydalanmaya çağırıyorum." dedi.

14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağlandığına vurgu yapan Erdoğan, "Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları adeta bir bayram yerine çevirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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