Başkan Erdoğan'ı taşıyan helikopter Rize limanına zorunlu iniş yaptı

DHA 23 Temmuz 2021 Cuma 22:02 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 22:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükköy Beldesi'nde bekleyen vatandaşlara AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'yı arayarak telefon hoparlöründen seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda şu ifadeleri kullandı:

"Hava muhalefeti Madenli ve Büyükköy'e inmemize müsaade etmedi. Hatta hatta Trabzon'a gitmemize müsaade etmedi. Şimdi Rize merkeze indik. Buradan karayolu ile Trabzon'a geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz. İnşallah daha sonra geldiğimde bunları kaza ederiz. Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum". Erdoğan daha sonra uçakla Trabzon'dan ayrıldı.