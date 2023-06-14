Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dünya gündeminde: Türkiye Yüzyılı, Türk dünyasının asrı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programının ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, 'Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır' dedi.

Erdoğan, "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DÜNYAYA MESAJ OLACAK"

Associated Press, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın Ermeni güçlerinden geri aldığı şehirde konsolosluk açmaya hazır olduğunu açıkladığını yazdı.

Erdoğan'ın, "Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır." şeklindeki açıklaması öne çıkarıldı.

Azerbaycan ile yakın bağlara sahip olan Türkiye'nin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda aktif bir şekilde bu ülkenin ordusunu desteklediği anımsatıldı.

"SEÇİMLERDEN SONRA GELENEK"



ABD merkezli PBS televizyonu, önce KKTC sonrasında ise Azerbaycan'a düzenlenen ziyaretlerin, seçimlerden sonra gelenek haline geldiğini belirtti.

Asırlardır Azerbaycan kültürünün merkezi olan Şuşa'nın, 1992 yılında Ermenistan'ın kontrolüne girdiği notu paylaşıldı.

"İKİLİ İLİŞKİLERİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAKLAR"



Erdoğan ve Aliyev'in Bakü'de görüştüğünü aktaran İngiltere merkezli Middle East Monitor, iki liderin, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha ileriye taşıma adımlarını ele aldığını bildirdi.

Liderlerin bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ni de ziyaret ettiği ayrıntısına yer verildi.

"İKİ DEVLET, TEK MİLLET"



Yunanistan medyasından Kathimerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara-Bakü ilişkilerinden övgüyle söz ettiğini okurlarına duyurdu.

Erdoğan'ın, "iki devlet, tek millet" vurgusu yaparak, "Bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz." dediği belirtildi.

Aliyev'in de "Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız. Bakü ve Ankara, dünyada ve bölgede güçlerine güç katacak." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Erdoğan ile birlikte Bakü'de olan isimler arasında yer aldığına dikkat çekildi.