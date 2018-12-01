Başkan Erdoğan'ın G20 temasları: ABD, Çin, Hollanda, İngiltere, Brezilya ve Şili

G-20 Liderler Zirvesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenleniyor.

Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, zirvenin düzenlendiği Costa Salguero fuar alanında konuklarını karşıladı.

Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı.

Toplantının ardından, Macri, liderleri resmi törenle karşıladı, ardından aile fotoğrafı çekildi.

Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan-Pinera görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 35 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan-May görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirve alanından çıkışında İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

Başkan Erdoğan-Temer görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirve alanından çıkışında Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile görüştü.

Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Program

Macri'nin açılış konuşmasının ardından üç oturumda gerçekleştirilecek zirvenin ilk oturumu "İnsanları ilk sıraya koymak, Küresel Ekonomi, Çalışma Hayatının geleceği ve Kadın'ın güçlendirilmesi" temasıyla düzenlendi.

İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunan liderler, ardından Arjantin'in tarihi Colon Tiyatrosu'ndaki (Teatro Colon) kültürel etkinliğe katıldı. Zirvenin ilk günü G20 Liderler Yemeği ve delegeler için verilecek kokteyl ile son buldu.

Zirvenin ikinci ve son günü, "Konsensus oluşturmak-Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Sürdürülebilirliği" temasıyla yapılacak ikinci oturumla başlayacak. Bir buçuk saat sürmesi öngörülen toplantıdan sonra zirvenin üçüncü ve son oturumu "Fırsatları Elde Etme - Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek.

Kapanış konuşmasını Macri yapacak

Zirve, G20 Liderler bildirgesinin imzalanması, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin G20 2019 sunumu ve Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Dünyanın dört bir yanından 3 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı 15 bin kişi katılıyor.

G20 karşıtı birçok protestonun düzenlendiği Buenos Aires'de zirve için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 20 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde 6 bölge trafiğe kapatıldı. Toplu taşımayı da etkileyen güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.