Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu Yunan basınında! O şartı panikletti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi seçim zaferinin ardından ilk yurtdışı ziyaretlerinde geleneği bozmadı ve önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde tekrar ortaya koyduğu Mavi Vatan ve Kıbrıs konusundaki net tavrı, Yunanistan basınının gündemindeydi.
KKTC ziyaretinde konuşan Başkan Erdoğan'ın, ilişkilerdeki yol haritasının belli olduğunu vurgulayarak, "Bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız." sözleri Yunan basınında yankılandı.
O ŞARTA DİKKAT ÇEKTİLER
Euronews'in Türkçe edisyonunda da Başkan Erdoğan'ın 'Önce KKTC'yi tanıyın' şartı vurgulandı. Rum Kesimi'nin bu açıklamanın ardından adeta tutuştuğu görülürken, skandala ifadeler kullanıldı. KKTC için işgal edilmiş toprak ifadesini kullandılar.