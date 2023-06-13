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Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu Yunan basınında! O şartı panikletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi seçim zaferinin ardından ilk yurtdışı ziyaretlerinde geleneği bozmadı ve önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde tekrar ortaya koyduğu Mavi Vatan ve Kıbrıs konusundaki net tavrı, Yunanistan basınının gündemindeydi.

13 Haziran 2023 Salı 12:13 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu Yunan basınında! O şartı panikletti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mavi Vatan ve Kıbrıs konusundaki kararlı duruşunu anbean takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti de yine gündemdeydi. Yunan basını Başkan Erdoğan'ın KKTC'den verdiği mesajı ve uyarısını okuyucuları ile paylaştı.

KKTC ziyaretinde konuşan Başkan Erdoğan'ın, ilişkilerdeki yol haritasının belli olduğunu vurgulayarak, "Bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız." sözleri Yunan basınında yankılandı.

O ŞARTA DİKKAT ÇEKTİLER

KKTC için işgal edilmiş topraklar gibi skandal ifadeler kullanan Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini 'Erdoğan'dan mesaj ve tehdit' ifadeleri ile okuyucularına sundu. Kıbrıs konusunda müzakerelerin yeniden başlaması için KKTC'nin tanınmasını şart koştuğu ifade edildi.

Euronews'in Türkçe edisyonunda da Başkan Erdoğan'ın 'Önce KKTC'yi tanıyın' şartı vurgulandı. Rum Kesimi'nin bu açıklamanın ardından adeta tutuştuğu görülürken, skandala ifadeler kullanıldı. KKTC için işgal edilmiş toprak ifadesini kullandılar.

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