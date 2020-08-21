Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası duygulu anlar yaşadılar!

AA 21 Ağustos 2020 Cuma 15:55 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 16:18

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Zonguldak'taki vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan takip etti. Bazı vatandaşlar müjde sonrası duygulu anlar yaşadı.

Yozgat'ta vatandaşlar, çay ocakları, kahvehaneler ve iş yerlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını büyük bir ilgiyle takip eden Bilal Aydın, "Çok güzel bir haber. İnşallah petrol de bulacağız. Türkiye için çok önemli bir olay. Bundan sonra bu gibi çalışmaların devamının geleceğinin bir işareti olduğunu düşünüyorum" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Kazdal da, "İzlerken çok heyecanlandık. İnşallah devamı gelecek. Ekonominin düzelmesi için çok etkili olacak" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarına çok sevinen Maher Said (65), “Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı doğal gaz bulunmasından dolayı kutluyorum. En içten dileklerimle kutluyorum. Erdoğan ve Türk milleti bunu hak etti, bize evini, kapısını açtı. Allah Türk milletinin yaptığı iyiliği karşılıksız bırakmadı” diye konuştu.

Abdulnaser Rabea (50) ise, “Türk milletini ve tüm İslam alemini yürekten kutluyorum. Bu hepimizin sevinci Allah Türkiye’den ve Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Tüm coşkuyla Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik”

Müjdeyi duymak için çay ocaklarına geldiklerini belirten vatandaşlardan Ömer Gülmez, “Tüm coşkuyla Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da vatandaşlar çay ocağına geldi, ben de geldim. Ülkemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, rabbim utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun” dedi.

“İnşallah tüm Türkiye’ye hayırlı olur”

Ahmet Saylan ise “Tüm ülkede olduğu gibi biz de gelip çay ocağında Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledik. Karadeniz açıklarında doğal gaz keşfedilmiş, inşallah tüm Türkiye’ye hayırlı olur” diye konuştu.