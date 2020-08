21 Ağustos 2020 Cuma 17:08 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 17:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından, "Her arayan bulamaz lakin bulanlar arayanlardır." sözünü söyledi. Vatandaşlar bu açıklama sonrası Başkan Erdoğan'ın söylediği sözün yazarını merak etmeye başladı. Erdoğan, 'Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik. Allah'ın izni ile devamı da gelecektir.' açıklamasında bulundu. Peki 'Her arayan bulamaz lakin bulanlar arayanlardır' kimin sözü? İşte o sözün sahibi..

"HER ARAYAN BULAMAZ LAKİN BULANLAR ARAYANLARDIR" KİMİN SÖZÜ?

Her arayan bulamaz lakin bulanlar arayanlardır sözü Bâyezid-i Bistâmî'ye aittir.

Bâyezid-i Bistâmî, İranlı mutasavvıftır.

Neticede bu yaşam tarzı Bayezid'in "Kendinde Yok Olma" hâli olarak ifâde edilebilecek olan bir ruh haline bürünmesiyle sonuçlandı. Bu durum sufilikte "Kişinin Allah'a en yakın olduğu ruh hâli" olan "Fenâ Fî’Allah" yâni (Allah’ta yok olma) mertebesi olarak tanımlanmaktadır. Allah'a karşı olan hislerini çok sâmîmi ve açık yüreklilikle dile getirmesinden dolayı "Beyâzıd" tarihte ilk kez "Sarhôş Sûfî" lâkabı ile anılan kişi oldu. Kendisi tarihteki en etkin mistiklerden biri olarak tanınmaktadır. Allah'a olan aşırı sevgisinden dolayı da Allah aşkından başka tüm Dünya nimetlerini terk etmek suretiyle de "Bekâ Bî’Allah" yâni (Allah’la var olma) kavramlarını ortaya atan sufi olarak hatırlanmaktadır. Bâyezid-i Bistâmî. 'Her arayan bulamaz lakin bulanlar arayanlardır' sözünü de Allah aşkı için sözylemiştir.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

'Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı.

Şimdi hedefi veriyorum, 2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz'de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Benzer müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz. Bakımda olan Kanuni'nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz'deki çalışmalara hız vereceğiz. Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik. Allah'ın izni ile devamı da gelecektir.'