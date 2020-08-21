21 Ağustos 2020 Cuma 14:58 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 14:58

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü açıklayacağım” dediği müjdeyi açıklaması için geri sayım başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan açıklaması ne zaman? Başkan Erdoğan kaçta konuşma yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan Dolmabahçe'de beklenen açıklamayı yapacak. Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte, detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum' demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN KAÇTA KONUŞMA YAPACAK?

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Cuma günü bir müjde vereceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 15.00'te açıklama yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ayrıca Cuma günü büyük bir müjde vereceklerini ve bununla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağına inandığını söyledi. Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.