21 Ağustos 2020 Cuma 17:56 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 17:56

Türkiye, Tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda." sözleriyle paylaştı.Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Doğal gazın metreküp fiyatı ne kadar? 320 milyar metreküp doğal gaz kaç dolar yapar? sorularına yanıt aranmaya başladı. Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya. Doğal gazın metreküp fiyatı ne kadar? 320 milyar metreküp doğal gaz kaç dolar yapar?

DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA?

Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.

Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.

EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşittir 10, 64 kWh'dir.

300 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ DOLAR YAPAR?

1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL

DOĞALGAZ REZERVİ EN FAZLA ÜLKE RUSYA

Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya oldu.

EN FAZLA DOĞALGAZ REZERVİ ORTADOĞU'DA

En fazla doğalgaz rezervi 75,6 trilyon metreküple Ortadoğu bölgesinde yer alırken, bunu 64,2 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 3,4 trilyon metreküple Avrupa oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Bu ülkeyi 32 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ve 24,7 trilyon metreküple Katar izledi.