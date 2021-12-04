Başkan Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak!

Beyaz TV 4 Aralık 2021 Cumartesi 20:13 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 20:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde bir polis memurunun aracının altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

Beyaz TV'nin haberine göre teröristler, çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti.

Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.

POLİS PATLAYICIYI FARK ETTİ

Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.

BOMBA UZMANI İMHA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.