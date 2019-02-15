Başkan Erdoğan'ın Zambiya'ya tarihi ziyareti hala ülkede konuşuluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu 24 Temmuz'da sunmasının ardından göreve başlayan Chilengi, Ürdün, Gürcistan, Makedonya ve Azerbaycan'ın da Zambiya'nın Ankara Büyükelçiliğinin görev alanında olduğunu söyledi.

Chilengi, sivil siyasetin ve demokrasinin öncelikli tutulduğu Zambiya'nın 8 yıldır Afrika'nın en istikrarlı ülkesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında ülkeye yaptığı ziyarette Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu ile bir araya geldiğini hatırlatan Chilengi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihi ziyareti hala konuşuluyor. Herkes, Erdoğan ve Lungu'nun toplumun modernleşmesi ve kalkınması yönündeki görüşlerinin aynı yönde olduğunu görüşünde. Zambiya, uzun zaman sonra bizim yerel konumumuza yakın amaçları, hevesleri ve yönü aynı olan Avrupalı bir devlet başkanı ile karşılaştı." diye konuştu.

YALAN HABERLE MÜCADELE

Chilengi, iki ülke devlet başkanlarının bir başka ortak noktasının ise yalan haberle mücadele olduğunu vurgulayarak, "Yalan haber vatandaşları yanlış bilgilendirir, yanlış yönlendirir ve onlara zarar verir." dedi.

Büyükelçi Chilengi, AA ile Zambiya haber ajansı ZANIS'in birbiriyle haber, fotoğraf ve görüntü ile gazetecilik alanında deneyim paylaşımına yönelik iş birliği anlaşmasının en kısa zamanda imzalanması yönünde varılan mutabakatın iki ülkeye ilişkin doğru haberlerin aktarılması açısından önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin uluslararası alanda kilit rol üstlenen stratejik bir oyuncu olduğunu söyleyen Chilengi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika üzerine yaptığı konuşmaların derlendiği "Dünya 5'ten Büyüktür" adlı kitabı okuduğunu ifade etti. Chilengi, "Hala okuyorum, bazı çalışmalar yapıyorum. Allah izin verirse buna ilişkin bir tez de yazabilirim. Heyecan verici, ilginç ve bilgi dolu bir kitap." diye konuştu.

"FETÖ'YE KARŞI TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDE"

İki ülkenin uluslararası terörizmle mücadele konusunda da hemfikir olduğunu dile getiren Chilengi, ülkesinin barış ve güvenliğin tesisi için terörizmin her türlüsüyle ve onların finans kaynaklarıyla mücadele etmeyi öncelikli tuttuğunun altını çizdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Chilengi, şöyle devam etti:

"Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu girişimi ve eğer başarılı olsaydı ortaya çıkabilecek ciddi küresel sonuçları bertaraf ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu darbe girişiminin faillerinin ve diğer unsurlarının olumsuz düşünce ve davranışlarının Zambiya'da yer bulmamasına yönelik alacağınız tüm önlemleri destekliyoruz. Böyle bir durumun sona erdiğinden emin olmalıyız, bunu durduracak yeterli mekanizmalarımız var."

İki ülke vatandaşlarının iş ve yatırım alanında ilerlemesi için birbirini sosyo ekonomik açıdan tanıması, kültürel etkileşim içinde olması gerektiğini belirten Chilengi, "Ülkem ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi çok düşük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu açıkça dile getirdi. İki ülke nüfusu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ve Zambiya arasında 22 milyon dolar hiç bir şey. Bunu yükseltmek için çalışıyoruz." dedi.

Chilengi, Türkiye ile Zambiya arasında aralık ayında başlayan doğrudan uçuşların iki ülkenin birbirini yakından tanıyabilmesine imkan sunduğunu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Lusaka'da bir ofis açmayı planlamasının ikili ilişkilerde önemli rol oynadığını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın Lusaka'ya yaptığı ziyarette iki ülkenin 12 anlaşma imzaladığını hatırlatan Chilengi, Türkiye ve Zambiya parlamentolarının da iş birliği içinde olduğunu kaydetti.

İki ülke devlet başkanlarının karşılıklı ilişkileri güçlendirmek için gerekli temelleri attığını anlatan Büyükelçi Chilengi, "Asıl diplomasi insandan insana yürütülen diplomasidir. Hükümetler sadece kolaylaştırıcı roldedir." diye konuştu.