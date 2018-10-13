Başkan Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'in oğlunun düğün töreninde nikah şahidi oldu Başkan Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan ile Beyza Selçuki'nin düğün töreninde nikah şahidi oldu.