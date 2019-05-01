Başkan Sürekli’den stat raporu

Alsancak ve Göztepe Stadı’ndaki çalışmaların tüm hızıyla sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Sürekli, Karşıyaka Stadı için de oldukça titiz davranıldığını söyleyerek, “Karşıyaka Stadı’nın yapımına ilişkin yeni bir itiraz ya da davayla karşılaşmamak için tüm işlemler hassasiyetle ve eksiksiz yürütülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, inşaat ruhsatı alınmadan ihale yapmak istemiyor. Bu noktada, inşaat ruhsat işlemlerinin bir an evvel bitirilmesi için büyük çaba harcanıyor” dedi.

İzmir’deki stat sorununun çözümü için uzun süredir mücadele ettiklerine dikkat çeken Başkan Sürekli, hükümetin de bugüne kadar üzerine düşen ne varsa yerine getirdiğini söyledi.

EKLEMELER VE İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

Statların son durumuna ilişkin bilgiler veren Başkan Sürekli, ”Göztepe Stadı’nda inşaat, öngörülen takvime uygun olarak sorunsuz devam ediyor. Şu anda kaba inşaatlar ve tribün inşaatları tamamlanmış durumda. Çelik çatı montajları devam ediyor. Alsancak Stadı’nda ise, kaba inşaatlar ve çelik çatılar tamamlandı. Ancak ihale aşamasındaki projeye birçok ekleme ve iyileştirme yapıldı. Örneğin, misafir takım taraftarları için kale arkası tribünü yapılıyor. İnşaat süresi de bu iyileştirmeler ve eklemeler nedeniyle doğal olarak uzadı. Şu anda kale arkası misafir takım tribün inşaatı sürüyor. 2 ay içerisinde kale arkası tribünün kaba inşaatının da tamamlanması öngörülüyor” dedi.

PROJE YENİDEN ÇİZDİRİLDİ

Karşıyaka Stadı’nın da mutlaka hayata geçirileceğini ve bu yönde kararlı adımların atıldığını ifade eden Başkan Sürekli, “Karşıyaka Stadı’nda iki kere ihale yapıldı. Belediyenin isteklerinin karşılanması için 3 kez de imar planı değiştirildi. Buna rağmen açılan davalar oldu. Maalesef, istediğimiz gibi yol alınamadı. Son dönemde, sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen yoğun çalışmalar sonucu imar barışından faydalanıldı. Stattaki tamamlanan kısımlar için ‘Yapı kayıt belgesi’ alındı. Bunun için ödenmesi gereken bedeller de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandı. Bu kapsamda, stadın bitişiğinde yer alan Orman Bakanlığı kullanımındaki arazinin imar planında ‘otopark’ olarak görülen alanları, stada tahsis edildi. Tahsis işlemi 18 Şubat 2019 tarihi itibarı ile sonuçlandırıldı. Otopark ilavesiyle stat projesi yeniden çizdirildi” dedi.

KİMLERİN VESİLE OLDUĞU BİLİNİYOR

Sürekli, şöyle devam etti: “Devletimiz, Karşıyaka Stadı için bugüne kadar yaklaşık 16 milyon TL yatırım yaptı. Buna rağmen açılan davalar ve engellemeler nedeniyle işler gecikti. Bu davaların neden açıldığını ve kimlerin vesile olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar aynı durumun yaşanmaması, yeni itiraz ve davalarla karşılaşılmaması için bütün işlemler büyük titizlikle, eksiksiz yürütülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, inşaat ruhsatı alınmadan ihale yapmak istemiyor. Bu noktada, inşaat ruhsat işlemlerinin bir an evvel bitirilmesi için büyük çaba harcanıyor. Bu konuda destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, siyasi temsilcilere teşekkür ediyoruz.”