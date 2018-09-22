Başkan Yardımcısı Oktay, Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş ve babası bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın kabirlerini ziyaret etti.