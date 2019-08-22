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Başkan'ın 'terörü bitirin' talimatı gerçekleşti: Dağlar temizlendi

Mehmetçik terör örgütü PKK’ya yönelik ‘Kıran Operasyonu’yla teröristlere dağları dar ediyor. Operasyonu yöneten Orgeneral Arif Çetin “Dağlar tamamen temizlendi, kalan unsurlar varsa onları da temizleyeceğiz” dedi.

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Yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK’ya nefes aldırmayan güvenlik güçlerinin Hakkari, Şırnak ve Van’da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve korucularının katılımıyla başlattığı ‘Kıran Operasyonu’ başarıyla sürdürülüyor. Terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve hâlihazırda bulunan inlerini yok etmek için başlatılan dev operasyon kapsamında bölgeye sevk edilen özel birlikler terör inlerini yerle bir etti. Çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi. 

BİZZAT YÖNETİYOR 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terör örgütü PKK’ya yönelik üç ilde yürütülen Kıran Operasyonu kapsamında, Van’ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birliklerde denetlemelerde bulundu. Orgeneral Çetin’in emir ve komutasında Jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilin kırsal bölgelerinde sürdürülen operasyon kapsamında Van’a gelen Çetin, operasyona katılan birlikleri denetledi, komutanlardan bilgi aldı. Orgeneral Çetin’e Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş ile Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da eşlik etti.       

129 TİM 14 TABUR 

Operasyon bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Osman Turaç’ın Antalya’daki ailesiyle telefonda görüşen Çetin, üç ildeki operasyonun 129 tim ve 14 taburla gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve direktifleri doğrultusunda, bölgenin teröristlerden tamamen temizlenene kadar terörle mücadelenin koordineli şekilde devam edeceğini vurgulayan Çetin, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlerin inlerine girdiğini vurguladı. 

HUZUR GELECEK 

Çetin, şunları kaydetti: Ülkemizde vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini kalıcı olarak tesis edeceğiz. Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz. En kısa zamanda bu bölge, tamamen teröristlerden arındırılarak, yaylalar serbest olacak, köylerimizde herkes bağını, bahçesini rahatça ekip, biçecek. Ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yüce milletimizin desteği ve hayırlı dualarıyla, 82 milyonun bize verdiği güven ve itimatla gücümüze güç katarak, mücadelemize ebediyen devam edeceğiz. 

HDP biten teröre can suyu oluyor

Güvenlik güçleri dağlardan PKK’yı temizlerken İçişleri Bakanlığı da terör örgütünün şehirdeki kaynaklarını kurutuyor. Diyarbakır, Mardin ve Van’ın HDP’li Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili Bakanlık “Bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalıştılar” açıklamasıyla bu noktaya dikkat çekmişti. 

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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