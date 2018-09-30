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Başkentte bin 150 polisle asayiş uygulaması

Altındağ ilçesinde bin 150 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, 6 bin 205 kişi sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı, 12 kişiye adli/idari işlem yapıldı.

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Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda akşam saatlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüğünün yanı sıra il emniyet müdürlüğünün tüm birimlerinden bin 150 polis katıldı. Uygulamada bekçiler de yer aldı.

Umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Uygulamada 6 bin 205 kişi sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı, 12 kişiye adli/idari işlem yapıldı, 4 bin 620 lira ceza kesildi. 48 iş yeri kontrol edildi, 6'sına cezai işlem uygulandı, 3'ü kapatıldı.

Bin 377 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde de 12 araç trafikten men edildi, 28 araca 20 bin 838 lira ceza yazıldı. Sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve sürüş anında cep telefonuyla görüşmemeleri uyarısı yapıldı.

Uygulamada ayrıca kaçak içki, uyuşturucu hap ile ruhsatsız silah da ele geçirildi.

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