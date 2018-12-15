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Başkentte drift yapan sürücüye ceza yağdı

Çankaya'da, lüks aracıyla drift yaparak trafiği aksatan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 2 ay el konularak psikoteknik muayeneye sevk edilen sürücünün aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

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06 TMD 01 plakalı lüks aracı kullanan M.T.D. bugün öğleden sonra Çankaya'da Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafiği durdurdu. Aracıyla drift yapan sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı.

Sürücünün trafiği tehlikeye düşüren görüntülerinin sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılmasının ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı MOBESE kameraları aracılığıyla takibe başladı.

Olay saatinden yaklaşık 2 saat sonra aracın Konya yolunda seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde önlem aldı. Söz konusu araç trafik ekiplerince durduruldu.

M.T.D'ye, aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan M.T.D. psikoteknik muayeneye sevk edildi.

 

Sürücünün aracı ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Söz konusu aracın 2 ay trafikten men edildiği öğrenildi.

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