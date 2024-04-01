Başkentte hakkında yakalama kararı bulunan bin 673 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01- 31 Mart tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar ve asayiş uygulaması yaptı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan bin 673 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1673 ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca, kentte 15 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 serbest bırakılırken 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.