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  • Başkentte hakkında yakalama kararı bulunan bin 673 kişi gözaltına alındı
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Başkentte hakkında yakalama kararı bulunan bin 673 kişi gözaltına alındı

Ankara'da jandarmanın yaptığı operasyon ve uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan bin 673 şüpheli gözaltına alındı.

DHA1 Nisan 2024 Pazartesi 21:26 - Güncelleme:
Başkentte hakkında yakalama kararı bulunan bin 673 kişi gözaltına alındı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01- 31 Mart tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar ve asayiş uygulaması yaptı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan bin 673 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1673 ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

3'Ü ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Ayrıca, kentte 15 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 serbest bırakılırken 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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