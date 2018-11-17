Başkentte kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da uyarıcı hap ve içecek satanların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, zanlıların kimlikleri ve adreslerini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, uyarıcı hap satan Burhan D. ve Gülizar D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Keçiören'deki evleri, Altındağ'daki iş yeri ve araçlarında arama yapan ekipler, 13 bin 798 uyarıcı hap ele geçirdi. - Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerine operasyon Uyarıcı içecek sattıkları tespit edilen Yunus E. ve İlker E'nin yakalanması için düzenlenen bir diğer operasyonda ise şüphelilerin Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerlerine baskın düzenlendi. Operasyonda, Yunus E. ve İlker E. gözaltına alındı, iş yerindeki aramada 6 bin 140 uyarıcı içecek ele geçirildi.