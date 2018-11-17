Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkentte kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Başkentte Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 13 bin 798 uyarıcı hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da uyarıcı hap ve içecek satanların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, zanlıların kimlikleri ve adreslerini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, uyarıcı hap satan Burhan D. ve Gülizar D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Keçiören'deki evleri, Altındağ'daki iş yeri ve araçlarında arama yapan ekipler, 13 bin 798 uyarıcı hap ele geçirdi. - Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerine operasyon Uyarıcı içecek sattıkları tespit edilen Yunus E. ve İlker E'nin yakalanması için düzenlenen bir diğer operasyonda ise şüphelilerin Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerlerine baskın düzenlendi. Operasyonda, Yunus E. ve İlker E. gözaltına alındı, iş yerindeki aramada 6 bin 140 uyarıcı içecek ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan 24 yıl önce Taksim Camii´nin yerini böyle gösterdi

Başkan Erdoğan 24 yıl önce Taksim Camii´nin yerini böyle gösterdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA