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Başkentte trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Ankara’da kontrolden çıkan ticari taksinin refüjdeki cam bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan şoför ve 1 yolcu, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesinde Sıhhiye Meydanı’nda sabaha karşı meydana gelen kazada, Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay istikametinde seyreden 06 T 4255 plakalı ticari otomobil, Ankara Büyükşehir Belediyesi 153 Mavi Masa Bürosu’nun önünde sürücüsü Ömer T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak, refüjdeki cam bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ile birlikte yolcular Safiye Nur D. ve Arife Ege Y. yaralandı. Yaralılardan 2’si kabin içinde sıkıştı.
 
ZAMANA KARŞI YARIŞ
Kazayı gören vatandaşlar, aracın yanına koşarak şahısların kurtarılması için seferber oldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan kazazedelerin kurtarılması için zamana karşı yarış verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin meşakkatli çalışması sonrası yaralı halde kurtarılan sürücü ve yolcu, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. 
 
Ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki yakıt sızıntısının fark edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince araca müdahalede bulunuldu. Aracın çevresini şeritle kapatan polis ekipleri, vatandaşları kaza yerinden uzak tutmak için önlem aldı. Bir kısmı trafiğe kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurda yığınına dönen otomobil, daha sonra çekiciye yüklenip kaza yerinden kaldırıldı.
 
Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. 

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